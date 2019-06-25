Урочиста церемонія на честь Предстоятеля Української Православної Церкви відбулася в Києво-Печерській Лаврі. Зранку у святиню з'їхалися тисячі людей. Що святкували і кого було запрошено - знає Юлія Жешко.

Представники майже всіх помісних православних церков прибули до Києво-Печерської Лаври сьогодні на світанку. Та візит цей радше не робочий, це вияв поваги до Предстоятеля Української православної церкви - Митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Сьогодні він відзначає аж два ювілеї.

Одна з причин для святкування - п’ятиріччя вступу Митрополита Онуфрія на посаду Предстоятеля. Подія ця припала на складні часи і для країни, і для церкви. Адже з початком бойових дій на сході України, суспільство, як ніколи, потребувало духовної підтримки. І Голова Української церкви доклав до цього усіх зусиль, наголошують парафіяни і священники.

" Хочу переказати нашу любов, шану й братські побажання від імені Папи і патріарха Олександрійського Федора 2 Блаженнійшому митрополитові Онуфрію. Наша присутність тут - ні що інше, як підтримка канонічності вашої церкви", - говорить Митрополит Карфагенський Мелетій, представник Олександрійської православної церкви.

" Я думаю, что Господь дал в трудные дни украинскую павославную церковь великому иерарху, я думаю, что в трудные минути Господь посылает великих людей", - говорить Митрополит Гавриїл Вовчанський, представник Болгарської православної церкви.

"Действительно, Блаженнейший в своем лице он связующее звено между всеми православными поместными церквами", - говорить Єпископ Моравійський Антоній, представник сербської православної церкви.

Делагатів, які приїхали привітати Предстоятеля, було 11. Із майже усіх помісних православних церков світу.

" Американська церква разом з усіма українськими православними людьми святкує цей день. Блаженнійший Владика Онуфрій нами улюблений, улюблений всім православним світом", - говорить Протоієрей Назарій Полатайко, представник Американської православної церкви.

" Для мирового православия митрополит Онуфрий очень важный человек. Это яркий пример смиренного человека, смиренного архипастыря который жертвует все для своей паствы", - говорить Митрополит Ісая Тамасоський, представник Кіпрської православної церкви.

Така підтримка з боку інших країн - свідчить про те, що церква єдина саме завдяки Митрополитові. У цьому переконані віряни, серед яких були й політики.

" То, что сегодня мы видим - это процес очищения и выздоровления. Еще хочу сказать, что это давление и прес на самом деле церковь сплотил. И верующие увидели, что священнослужители выдержавшие этот пресс способны их защитить" ,- говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Хоча політики приїхали як приватні особи, а не державні діячі, та вони зазначили: підтримуватимуть і надалі церкву та її Предстоятеля. Окрім того, сьогодні є ще одна нагода до святкування - сімдесят п'ятий ювілей Митрополита Київського та всієї України Онуфрія.

" Сьогодні Блаженнійший святкує своє 75-ліття з дня народження. Він присвятив своє життя Богу і нехай Бог тепер йому допоможу на усіх шляхах його земного життя. Ми любимо не по протоколу Блаженнійшего. Ми цінуємо його, за його труди. Він є той пастир, голос якого люди чують", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

" Нашему народу очень повезло с руковоителем канонической церкви. Потому что выдержать эту смуту. Это свидетельство того, что представители других церквей понимают, что истинная церковь - вот она здесь" .- говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Мы сегодня желаем здоровья, многая благая лета нашему Блаженнейшему Онуфрию, желаем ему сили. И чтобы он эту силу дал нам. Дал нам стоять за правду и веру. Очень не просто отстаивать принципы. Но когда такие святые люди вместе с нами и за нами - и мы знаем, что их подержка - это крепость.

" Я вважаю, що для кожної людини помолитися в Лаврі у цей святковий день, особливий для нашого Предстоятеля - це честь. Церква має бути відділена від держави. Кожен має сам вирішувати куди йому ходити. Я православий парафіянин і цим пишаюсь", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Святкову відправу провів сам Митрополит Київський та всієї України. Як і всі попередні роки - він закликав прихожан потурбуватися про духовне.

" Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми намагалися, кожен своєю мірою, але хоч трошки - молитися Богу. Хоч вранці, 10-15 хвилин, ввечері так само. Щоб розум був зайнятий Божественим тілом. Коли в розум потрапляють слова молитви, то виникають думки, які несуть в собі добру, світлу енергію. Яка просвящає саму людину і все, що навколо нас" ,- говорить Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, Предстоятель УПЦ.

По завершенню урочистої відпрАви, відбулася церемонія, під час якої Митрополитові Київському та всієї України вручили орден. І навіть на цьому, привітання не скінчилися. Поспілкуватися з Предстоятелем виявили бажання тисячІ людей.

" Людина, яка любить Бога, свою земну батьківщину, служить людям, веде їх до спасіння. Тому дійсно, у нас 1 предстоятель" ,- говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

" Его выдержка позволила сойти этой пене и церковь выстояла. Я конечно в этот день хочу пожелать ему от души и дальше плодотворно трудится. Трудится во славу Бога и нашего народа" ,- говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".