Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 июня 2019 года. Так украинская валюта осталась без изменений - 26,19 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2619,1023 гривны (-0,0178);

100 евро - 2984,2254 гривны (-1,5917).

Напомним, на вторник, 25 июня, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек - до 26,19 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс был установлен таким:

100 долларов США - 2619,1201 гривны (-7,5215);

100 евро - 2984,2254 гривны (+11,9178).

Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.