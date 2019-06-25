Курс валют на 26 июня в Украине [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 июня 2019 года. Так украинская валюта осталась без изменений - 26,19 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2619,1023 гривны (-0,0178);
- 100 евро - 2984,2254 гривны (-1,5917).
Напомним, на вторник, 25 июня, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек - до 26,19 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс был установлен таким:
- 100 долларов США - 2619,1201 гривны (-7,5215);
- 100 евро - 2984,2254 гривны (+11,9178).
Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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