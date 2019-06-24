Курс валют на 25 июня [ Редактировать ]
На вторник, 25 июня, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек - до 26,19 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2619,1201 гривны (-7,5215);
- 100 евро - 2984,2254 гривны (+11,9178).
В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 1 копейку до 26,19 грн/доллар, курс в покупке - 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,81 гривен за евро.
Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
по теме
Курс доллара и евро вырос в обменниках
В четверг, 20 июня курс доллара в обменниках в продаже, в сравнении с предыдущим рабочим днем, вырос
НБУ снизил курс евро
На пятницу, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс евро
Курс доллара на межбанке вырос
Во вторник, 4 июня, курс доллара на межбанке вырос
Курс евро начал падать
В среду, 5 июня, в обменных пунктах Украины, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос
С 1 июля украинцам повысят пенсии: кто будет получать больше
Кабинет министров Украины примет решение о повышении пенсий