В Киеве педофил полгода насиловал 6-летнего пасынка [ Редактировать ]
В Киеве мужчина около полугода насиловал 6-летнего ребенка, проживая все это время с его матерью. 30-летний мужчина систематически растлевал мальчика под предлогом купания. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.
Известно, что правоохранителям все же удалось выявить и задержать злоумышленника. Прокуратура установила, что около полугода подозреваемый занимался растлением ребенка, причиняя ребенку физическую боль.
Отмечается, что подозреваемому выдвинули обвинения по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На данный момент мужчина находится под арестом.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем сын до смерти изрезал собственную мать, а также на Волыни педофил развращал 5-летнюю девочку.
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