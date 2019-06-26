В Киеве мужчина около полугода насиловал 6-летнего ребенка, проживая все это время с его матерью. 30-летний мужчина систематически растлевал мальчика под предлогом купания. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.

Известно, что правоохранителям все же удалось выявить и задержать злоумышленника. Прокуратура установила, что около полугода подозреваемый занимался растлением ребенка, причиняя ребенку физическую боль.

Читайте также Под Черкассами изнасиловали школьницу

Отмечается, что подозреваемому выдвинули обвинения по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На данный момент мужчина находится под арестом.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем сын до смерти изрезал собственную мать, а также на Волыни педофил развращал 5-летнюю девочку.