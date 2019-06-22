В Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку. Преступник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (без права внесения залога). Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Так, вечером 21 июня на линию службы "102" поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее дочери.

"Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сведения по факту развращения малолетней следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

22 июня 41-летнему жителю Волыни сообщили о подозрении и арестовали. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 20 июня, появились подробности убийства пропавшей 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.