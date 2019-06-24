В Умани Черкасской области изнасиловали школьницу. Об этом в Facebook сообщает первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрение нашего законопроекта №6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей", - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Запорожье педофил выследил и изнасиловал ребенка, а также что мужчина по ошибке убил друга.