Около трех часов ночи 26 июня закончилось заседание Шестого апелляционного административного суда г. Киева, на котором рассматривался иск с требованием отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты и оспорить его включение в избирательный список партии.

Суд принял решение отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

В заседании принимали участие представитель Юрия Бойко Алексей Годованюк и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Роман Пархомчук. Также присутствовали юрист Александр Пузанов, представитель партии в ЦИК Григорий Москаленко, народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко и Николай Скорик.

"Один из членов партии требует признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем Оппозиционного блока и на этом основании просит отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", - пояснил суть вопроса юрист Александр Пузанов.

По его словам, этот иск не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы быть удовлетворенным, он абсолютно безосновательный.

"Юрий Бойко, согласно всем государственным реестрам, является сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эти данные достоверные, соответственно, у ЦИК были все законные основания, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата в народные депутаты", - уточнил он.

В команде "Оппозиционной платформы - За жизнь" убеждены в том, что подобные шаги - это политическая истерика, которую устраивают политические оппоненты партии при поддержке власти.

"Причина этой истерики очевидна - это высокий уровень поддержки, которую оказывают Юрию Бойко и "Оппозиционной платформе - За жизнь" граждане Украины. Это политическое преследование за высокие рейтинги, за то, что люди все больше поддерживают ту программу, с которой Юрий Бойко идет на выборы, поддерживают идеи и принципы нашей политической силы", - отметил Александр Пузанов.

Народный депутат и судья Конституционного Суда с 1996 г. по 2005 г. Василий Нимченко назвал действия бывших коллег правовым нигилизмом, который они используют в качестве мести и в сговоре с Петром Порошенко.

"Ни старой власти, ни уже новой не дает покоя уверенная позиция нашей политической силы. Идет тихое скатывание уже не к политической, а к правовой проституции. Все сегодняшние действия еще раз подтверждают спайку представителей Оппозиционного блока с бывшей властью, о которой мы не раз говорили. Но у них ничего не выйдет, потому что люди знают и понимают, кто за этим стоит, и 21 июля они сделают свой выбор", - подчеркнул Василий Нимченко.

В партии не исключили, что политические шулеры достанут сегодня из рукава решение какого-нибудь сельского суда о том, что Бойко по-прежнему является членом Оппозиционного блока, но относятся к этому спокойно.

"Мы к этому относимся спокойно, потому что все эти попытки обречены на провал. Мы будем защищать Юрия Бойко, правда и справедливость на нашей стороне, поэтому убежден, что победим сегодня и победим во всех остальных процессах, которые возможно появятся", - сказал Александр Пузанов.

Напомним, что согласно всем социологическим опросам, из тех, кто определился и готов проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки. У Оппозиционного блока - показатель ниже статистической погрешности - 1,6%.