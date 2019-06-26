На сегодняшний день мы слышим множество заявлений о будущих переменах, но на деле, новоиспеченной властью не было предпринято хоть каких-нибудь конкретных действий для решения первоочередных проблем, главной из которых остается вопрос прекращения боевых действий на юго-востоке страны и установление мира в Украине. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопросы журналистов.

"У нашей политической силы есть реалистичный план урегулирования ситуации в Донбассе и выхода страны из кризиса. Наш план-концепция полностью соответствует Минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Конкретных решений не приняли только представители украинской власти. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на свои рейтинги", - сказал Юрий Бойко.

"Люди - наш главный приоритет. Потому что люди, оказавшиеся и на контролируемой, и на неконтролируемой территории доведены до отчаяния. Шестой год войны. Людские потери, разрушенные дома, уничтожена инфраструктура, семьи разорванные политиками-ястребами на части. Как и сколько можно еще это терпеть?! Мы идем на выборы, чтобы требования украинцев о мире были услышаны, чтобы перелистнуть эту страшную страницу горя и потерь и начать восстанавливать Донбасс, восстанавливать Украину. С этим наша Команда Мира идет на выборы", - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, что согласно всем социологическим опросам, из тех, кто определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают более 12% избирателей. Она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки.

Первое место у "Слуги народа" - партию готовы поддержать 47,6% опрошенных, "Европейскую солидарность" - 8,8%, "Батькивщину" - 8,7%, "Голос" - 6,8%, "Силу и честь" - 4,1% респондентов. У Оппозиционного блока - показатель ниже статистической погрешности - 1,6%.