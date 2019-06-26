У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть план выхода страны из кризиса - Юрий Бойко [ Редактировать ]
На сегодняшний день мы слышим множество заявлений о будущих переменах, но на деле, новоиспеченной властью не было предпринято хоть каких-нибудь конкретных действий для решения первоочередных проблем, главной из которых остается вопрос прекращения боевых действий на юго-востоке страны и установление мира в Украине. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопросы журналистов.
"У нашей политической силы есть реалистичный план урегулирования ситуации в Донбассе и выхода страны из кризиса. Наш план-концепция полностью соответствует Минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Конкретных решений не приняли только представители украинской власти. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на свои рейтинги", - сказал Юрий Бойко.
"Люди - наш главный приоритет. Потому что люди, оказавшиеся и на контролируемой, и на неконтролируемой территории доведены до отчаяния. Шестой год войны. Людские потери, разрушенные дома, уничтожена инфраструктура, семьи разорванные политиками-ястребами на части. Как и сколько можно еще это терпеть?! Мы идем на выборы, чтобы требования украинцев о мире были услышаны, чтобы перелистнуть эту страшную страницу горя и потерь и начать восстанавливать Донбасс, восстанавливать Украину. С этим наша Команда Мира идет на выборы", - подчеркнул Юрий Бойко.
Напомним, что согласно всем социологическим опросам, из тех, кто определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают более 12% избирателей. Она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки.
Первое место у "Слуги народа" - партию готовы поддержать 47,6% опрошенных, "Европейскую солидарность" - 8,8%, "Батькивщину" - 8,7%, "Голос" - 6,8%, "Силу и честь" - 4,1% респондентов. У Оппозиционного блока - показатель ниже статистической погрешности - 1,6%.
по теме
Мир в Україні, вартість газу для населення: засновники "Опозиційної платформи - За життя" на з’їзді партії оприлюднили передвиборчу програму
Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які на президентських виборах віддали свій голос політсилі "Опозиційна платформа - За життя"
Юрій Бойко оприлюднив передвиборчу програму партії "Опозиційна платформа - За життя"
Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" іде на парламентські вибори, - про це оголосили на з'їзді політсили, який відбувся сьогодні у Києві
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала заказчиков попытки снять Юрия Бойко с выборов
Около трех часов ночи 26 июня закончилось заседание Шестого апелляционного административного суда г. Киева, на котором рассматривался иск с требованием отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты
Старая и новая власть подали иск, чтобы помешать участию Юрия Бойко в выборах
В понедельник, 24 июня, вступившие в сговор представители старой и новой власти подали очередной иск с целью помешать участию Юрию Бойко в выборах
Вибори до Верховної Ради: кому віддають перевагу українці - соцопитування
Які партії подолають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради та які дані останніх соціологічних опитувань?
На з'їзді "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили основні пункти передвиборчої програми
Багатомільйонна підтримка "Опозиційної платформи - За життя" на президентських виборах свідчить лише про одне: довіра українців - головний мотиватор для того, щоб виконати обіцянки і покращити життя людей якомога швидше