Умные политики занимаются установлением нормальных отношений с соседями, снятием санкций, а другие - их вводят. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политик назвал отмену санкций Россией в отношении транзита украинских грузов - "большой победой партии "Оппозиционная платформа - За життя" и "поставил оценку "отлично" главе политсовета партии Виктору Медведчуку за работу в этом направлении".

"А чтобы все поняли важность нашей работы, хочу напомнить нашим "гиперлупам", что "Укрзализныця", например, заявила - объем транзитных перевозок между Украиной и Россией за последнее время упал в пять раз. Теперь благодаря "Оппозиционной платформе - За життя" мы вернем показатели до досанкционного уровня. К тому же потери автомобильной отрасли от этого запрета - примерно 4 млрд грн. Таким образом, лишь одним нормальным человеческим поступком, без криков, без разрывания на себе рубахи, наши партийцы вернули миллиарды гривен в украинский бюджет. И такие шаги мы будем предпринимать в дальнейшем!" - заверил Вадим Рабинович.

В то же время народный депутат Украины высказал сожаление, что "Зеленский отказался от своих предвыборных обещаний, его партия собирается объединить усилия с "Голосом" Вакарчука и вместе они хотят продавать землю, и за все это многие собираются, к сожалению, голосовать".

"Лозунг "Обери життя!" становится актуальным, потому что нам нужно понять, что мы хотим: что-то строить в нашей стране или только петь и танцевать? Все в наших руках!" - заявил Вадим Рабинович.

Вместе с тем он считает неслучайным сравнение союза БПП с "Народным фронтом" и "Слуги народа" с "Голосом".

"И первые, и вторые не знают, что делать со страной. Все, что "Слуга народа" и "Голос" нам предлагают - продать землю и легализовать всякие там однополые браки соответственно. Еще они хотят ввести 20% надбавки для русскоязычных украинцев в ресторанные счета, а сам Вакарчук хочет быть премьер-министром... Шутки шутками, но нам уже плакать пора, потому что это и для здорового общества неадекватные мера, а тем более для воюющей страны. Я хочу мира для собственной страны, и жить в Украине, как в Европе, а нам предлагают санкции, войну, несчастье", - заявил Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" также напомнил, что "Президент сказал - олигархи помогут восстановлению Донбасса, а Игорь Коломойский ответил, что покрасит, мол, два киоска. Разве можно так хихикать над серьезной проблемой, когда люди ждут внятного ее решения? Президент говорит о переносе столицы в другой провинциальный город, а государства в смартфон. Я бы ему посоветовал поинтересоваться, как селяне наши управляются с этим самыми смартфонами, оторвавшись от коров. Он говорит: "Давайте перенесем офис. Сделаем open space, но деньги возьмем не из бюджета, а "у меня есть один знакомый. Он даст"" Да это та же самая коррупция, когда тебе какой-то барин переносит Администрацию Президента за свои деньги. Это унижение государства!" - резюмировал Вадим Рабинович.