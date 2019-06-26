Передвиборні перипетії. До одного з київських судів надійшов позов із вимогою відхилити реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у депутати. Розгляд справи тривав довше шести годин. Яке рішення ухвалив суд - знають наші кореспонденти.

Дев'ята година вечора, вівторок. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва починає розгляд позову Вікторії Слободенко, щодо відмови Юрієві Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах.

У своєму позові опоненти Юрія Бойка наполягають - мовляв, те, що він балотується за списками "Опозиційної платформи - За життя" - є незаконним. Та сторона захисту одразу спростовує всі звинувачення.

"Представник позивача в данному випадку можливо грає на ЗМІ, що їм ніби-то щось не надано, не показано, не розцінено і т.д. Ну це їх вина, вони знали, подаючи позов".

Після обговорення справи по суті та дебатів сторін суд видаляється у нарадчу кімнату. Лише о третій годині ночі повертається із рішенням - позов Вікторії Слободенко відхилити.

"Все аргументы наших оппонентов были признаны недействительными. Как вы знаете, таковыми аргументами наши оппоненты пытались представить якобы несоответствие требованиям закона порядка выдвижения Юрия Анатольевича Бойко кандидатом в депутаты, какими-то недостатками протокола съезда нашего о выдвижении кандидатов", - говорить Олександр Пузанов, адвокат, представник Юрія Бойка в суді.

Тепер у позивача є два дні, щоби подати апеляцію до Верховного суду, та захисники Юрія Бойка впевнені - висновок апеляційного адміністративного суду навряд чи вдасться оскаржити.