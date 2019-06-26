В среду, 26 июня, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что если Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердит полномочия российской делегации, то Верховной Раде нужно отозвать приглашение этой международной организации участвовать в наблюдении за парламентскими выборами в Украине.

"В начале января я направил письмо директорке Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Рад, что все, в конце концов, с пониманием отнеслись к нашей позиции", - сказал Климкин.

Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

"Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблеи у нас больше нет. Имеем на это полное право", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.