В поезде мужчина убил отца на глазах у сына Фото: ТКС

Мужчина зверски расправился с пассажиром поезда. 36-летний Дарен Пенсилл напал на 51-летнего Ли Помероя. Злоумышленник нанес 18 ударов ножом на глазах у его сына. Об этом сообщает The Independent.

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Известно, что Пенсилл воткнул нож в шею жертвы, перерезав яремную вену и сонную артерию, перед этим ударив еще 17 раз в лицо, туловище, бедро, руки и ноги.

По предварительным данным, конфликт возник на почве обвинения в расизме.

Напомним, ранее сообщалось, что игрушка едва не убила младенца.