Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы признал достаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии.

"Россия вернулась в ПАСЕ, но не совсем", - сообщил член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Леонид Емец.

Он пояснил, что по его информации, Регламентный комитет ПАСЕ признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии.

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"Основанием являются, среди прочих, то что депутаты Госдумы России были выбраны, в том числе за счет украденных голосов с аннексированного Крыма. И поэтому есть вопрос, являются ли они полноправными депутатами с точки зрения международного права", - акцентировал Емец.

Член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы добавил, что решение комитета он сможет прокомментировать позже.

Емец напомнил, что во вторник, 25 июня, Украина обжаловала полномочия российской делегации.

"Это означает, что они могут быть не допущены к работе в ПАСЕ, если таким будет решение комитета. Однако к тому моменту они могут работать, но в таком "подвешенном" состоянии. Решение Венецианской комиссии будет решающим" - подчеркнул член делегации в ПАСЕ.

Раньше сообщалось о том, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.