Грамотная налоговая политика, доступное кредитование и лоббирование на внешних рынках обеспечат развитие отечественной промышленности .Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время посещения харьковского "Турбоатома" в среду, 26 июня.

"Душа радуется, что завод смог устоять в сложных условиях, модернизироваться, нарастить производство. "Турбоатом" – пример того, как нужно работать, чтобы обеспечить рост производства. Государство должно помогать таким предприятиям, лоббировать их интересы, расширяя рынки сбыта", - отметил Юрий Бойко во время общения с работниками завода.

Юрий Бойко рассказал, как видят развитие экономики оппозиционеры. "На вооружение будет взят здоровый прагматизм. Чтобы поднять промышленность, велосипед изобретать не нужно. Это то, что уже давно делают ведущие экономики мира. В первую очередь налоговая система должна стимулировать работу предприятий, а не гробить их. Это доступное кредитование, особенно для предприятий с длинным циклом производства, не под 20% годовых как сейчас, а 5-6%. Создание благоприятного инвестиционного климата, увеличение госинвестиций в промышленность и развитие регионов, сократив расходы на войну и содержание чиновничьего аппарата. Защита прав собственности, грамотное лоббирование на внешних рынках, реально работающие государственные программы поддержки стратегически важных отраслей.

Все это должно реализовываться в комплексе, и тогда промышленность будет развиваться, и не нужно будет бегать за кредитами по всему миру", - акцентировал кандидат в премьер-министры от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он также отметил, что губительная тарифная политика, проводимая властью, поставила на грань выживания многие предприятия. "Множество предприятий попросту разорились из-за высокой стоимости энергоносителей. Политика санкций привела к потере традиционных рынков – российского, стран СНГ. А ведь это доходы в бюджет и рабочие места. Такие подходы, безусловно, нужно менять, и наша команда знает и сделает всё, чтобы возродить Украину как современное индустриальное государство с высоким уровнем научно-технологического развития, конкурентной промышленностью, высокими соцстандартами и высоким уровнем жизни граждан", – подчеркнул Юрий Бойко.