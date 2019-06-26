Родичі жертв рейсу MH17 отримали компенсації [ Редактировать ]
Родичі жертв збитого над Донбасом MH-17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній. Справа ледве не дійшла до суду. Докладніше далі в наступному матеріалі.
Судове засідання мало розпочатися сьогодні вранці в Сіднеї. Позивачі п'ять сімей, що втратили сімох родичів у трагедії, яка збурила світ у липні 2014. Тоді в Боїнг-777 борт прямував із Амстердама в Куала-Лумпур влучила ракета з російської пускової установки Бук. Оператором рейсу MH-17 були Малайзійські авіалінії.
Компанію-перевізника звинуватили в тому, що вона здійснювала польоти над зоною конфлікту. У липні бої на Донбасі були в розпалі. Десятки міжнародних авіакомпаній змінили маршрути, щоб оминати цю територію. Такий наказ видало й Федеральне управління цивільної авіації США. Однак у "малайзійських авіалініях" про це не знали.
Із більшістю сімей загиблих компанії вдалося домовитися ще 2016 року. Однак деякі вирішили владнати справу через суд. І лише напередодні старту восьмиденного засідання у справі про компенсацію, адвокати обох сторін порозумілися.
Суму, яку отримають постраждалі, не розголошують. Цю умову містить угода про досягнення порозуміння. Проте в суді, що схвалив домовленість, компенсацію назвали "прийнятною".
На борту збитого Боїнга було 298 людей, не вижив ніхто. Серед загиблих громадяни десяти країн, найбільше - Нідерландів. У березні наступного року в Гаазі розпочнеться суд над причетними до знищення пасажирського лайнера. прізвища чотирьох підозрюваних минулого тижня назвала Міжнародна слідча група. Судитимуть трьох російських військових кадровиків і громадянина України, який воює на боці бойовиків. У Кремлі будь-які звинувачення в бік Росії відкидають.
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