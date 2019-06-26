В ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) избрали нового генерального секретаря Совета Европы. Им стала глава Министерства иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мария Пейчинович-Бурич сменит Турбьерна Ягланда, полномочия которого истекают в октябре 2019 года. Она будет руководить ПАСЕ до 2024 года.

Читайте также Россия в ПАСЕ: ассамблея вернула полномочия делегации без применения санкций

Известно, что на пост генсека претендовали Бурич и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Раньше сообщалось о том, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

А также, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы призналдостаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии. А также временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор провел брифинг. Дипломат заявил, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов России, против которых ЕС и США ввели санкции.