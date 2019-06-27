Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила по одной серии "спирта этилового" украинских производителей, а также серию "Септил плюса".

А именно - "Спирт этиловый" 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл стеклянных, серии 010318. Производителем лекарств является ЗАО "Биолек", Украина.

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Запрет установили из-за того, что серия препарата не соответствует по показателям "Относительная плотность", "Оптическая плотность", "Объем содержимого упаковки".

Под запрет попал "Спирт этиловый" 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл серии 010715. Производитель - ООО "Производственная фармацевтическая компания "Био-Фарма ЛТД", Украина.

Гослекслужба также запретила лекарственное средство "Септил плюс", раствор 96% по 100 мл серии 40218. Запрет на серию лекарств ООО "ДКП" Фармацевтическая фабрика "(Украина) установили из-за отрицательных результатов лабораторных исследований. Препараты применяют для дезинфекции кожи рук.

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