В Китае рухнул мост с автомобилями [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июня, в Китае, в городе Хэюань, рухнула часть моста Дунцзян, на котором находились автомобили. Так, как минимум два авто упали в воду, сообщает "Синьхуа".
Одного человека удалось спасти, однако, число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.
За прошедшую неделю продолжительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань, который относится к одним из наиболее пострадавших районов. В настоящее время дожди начали ослабевать на территории всей провинции.
Ранее мы писали о том, что "мост Кличко" закрыли.
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