Депутаты Дружковского горсовета вышли из "Оппозиционного блока" и создали депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Представители новосозданного объединения считают "Оппозиционный блок" предателями и выступают против выдвижения от этой политсилы Бориса Колесникова кандидатом в народные депутаты по 49 округу, в который входит Дружковка.
Свою поддержку большинство Дружковского горсовета выразило мэру города, кандидату в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерию Гнатенко.
"Сегодня 21 из 28 зарегистрированных на сессии горсовета депутата, входившие ранее в состав фракций партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и БПП "Солидарность" вышли из своих фракций и объявили о создании единой депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщила секретарь горсовета Дружковки Ирина Бучук.
Таким образом, "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала в Дружковском горсовете депутатское большинство - в нее входят 21 из 36 депутатов городского совета.
"На президентских выборах абсолютное большинство жителей Дружковки проголосовали за Юрия Бойко. Сегодня люди поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь", которая выдвинула по нашему 49 округу мэра города Валерия Гнатенко - его поддерживает и депутатский корпус. В наших глазах и в глазах избирателей Дружковки Оппоблок - предатели, из-за которых Юрий Бойко не вышел во второй тур президентских выборов", - заявил депутат Дружковского горсовета Владимир Григоренко.
Мэр города убежден, что только сильная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" сможет вернуть мир и обеспечить возрождение Донбасса и всей Украины.
"В президентской гонке Юрий Бойко лидировал на Донбассе. И я уверен, что его партия получит высокие результаты и на выборах в парламент. Программа "Оппозиционной платформы - За жизнь" близка и понятна нашим жителям, депутаты сделали правильный шаг", - подытожил Валерий Гнатенко.
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