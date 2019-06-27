В четверг, 27 июня, на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, в результате чего погибли люди. Пилот разбившегося самолета Владимир Коломин спас коллегу ценой своей жизни - командира воздушного судна Михаила Большедворского. Мужчина предложил ему остаться на земле и полетел вместо него. Об этом сообщает Baza.

Во время предполетного медосмотра в Иркутске Большедворский пожаловался на плохое самочувствие, однако медкомиссия никаких проблем со здоровьем у него не выявила, и он решил идти в рейс.

Когда экипаж приехал к самолету, у пилота скрутило желудок, тогда Коломин предложил ему не лететь.

"Уже в самолете Владимир Ильич мне говорит: "Ладно, я слетаю сам, а то, не дай Бог, в полете хватанет". Я командиру отряда позвонил, так и так, я снялся, Коломин полетит", - рассказал Большедворский.

Напомним, что в результати катастрофы погибли люди. А пассажир выложил шокирующее видео из салона.