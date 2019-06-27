В России разбился пассажирский самолет, есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, двое пилотов погибли. Об этом сообщает ТАСС.
Во время посадки травмировались семь человек.
"В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сообщил пресс-секретарь
Самолет Ан-24 авиакомпании Ангара вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск рано утром.
"После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета", - уточнил источник.
В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение вертолет, а также в Польше разбился самолет.
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