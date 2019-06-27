В четверг, 27 июня, на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, в результате которой погибли люди. Пассажир самолета заснял случившееся на камеру.

На видео видно, как у самолета ломаются шасси. В салоне слышны крики.

Когда автор ролика перестает снимать происходящее через окно иллюминатора, начинается пожар.

После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

Напомним, что в результати катастрофы погибли люди.