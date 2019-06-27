Крушение самолета в России: пассажир снял шокирующее видео [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, в результате которой погибли люди. Пассажир самолета заснял случившееся на камеру.
На видео видно, как у самолета ломаются шасси. В салоне слышны крики.
Когда автор ролика перестает снимать происходящее через окно иллюминатора, начинается пожар.
После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.
Напомним, что в результати катастрофы погибли люди.
по теме
В России разбился пассажирский самолет, есть жертвы
В четверг, 27 июня, на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, которая обернулась смертью
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта (видео)
Во вторник, 25 июня, во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Катастрофа МН-17: следствие назовет четверых причастных
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сделала заявление
Катастрофа МН17: з’явилися нові докази причетності Росії
Міжнародна спільна слідча група Joint Investigation Teams, яка займається розслідуванням катастрофи рейсу МН17, наступного тижня планує оприлюднити імена осіб, відповідальних за загибель лайнера
У Тбілісі не вщухають масові протести
Десятьох поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту відсторонили від служби. Про це повідомили в тамтешньому МВС