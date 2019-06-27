Выход делегации Украины из ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) был нецелесообразен. Такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио".

"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас из ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене", - сказал Разумков.

Глава партии также заявил, что "развернуться и уйти - неконструктивно".

Однако он отметил, что позиция новой Верховной Рады, которая будет избрана 21 июля, сможет повлиять на дальнейшие события в данной сфере.

Раньше сообщалось о том, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

А также, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы призналдостаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии. А также временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор провел брифинг. Дипломат заявил, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов России, против которых ЕС и США ввели санкции.