Умер президент Туниса [ Редактировать ]
Умер президент Туниса Фото: Euronews
В возрасте 92 лет умер президент Туниса Эс-Себси. Об этом сообщает Daily Sabah.
Президента экстренно доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. До этого президент много месяцев не появлялся на публике.
Напомним, что Эс-Себси руководил Тунисом с конца 2014 года.
Ранее сообщалось, что утонул музыкант "Песняров" Аркадий Ивановский.
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