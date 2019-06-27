Чотирьох українських полонених Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва, Максима Горіянова і Дмитра Великого - завтра звільнять.

У п'ятницю їх доправлять до Мінська. Згоду на це дали Віктору Медведчуку ватажки так званих ДНР та ЛНР на зустрічі у столиці Білорусі. За словами Медведчука, йдеться не про обмін, а про звільнення. Троє з бранців - колишні військові. Нагадаю, останній обмін полоненими між Україною та ОРДЛО - відбувся ще наприкінці грудня 2017.

"Фактически в течении полутора лет. Сегодня кстати ровно полтора года с 27 декабря 2017 года, когда был последний обмен, что когда мы договаривались по поводу самого масштабного обмена, который имел место за все годы и который произошел 27 декабря. Мы договорились о том, что будет произведен обмен 306 на 74 как первый этап. Вторым этапом должно быть всеустановленых на всехкустановленных", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".