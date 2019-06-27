Росія звільнить чотирьох українських полонених – Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Чотирьох українських полонених Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва, Максима Горіянова і Дмитра Великого - завтра звільнять.
У п'ятницю їх доправлять до Мінська. Згоду на це дали Віктору Медведчуку ватажки так званих ДНР та ЛНР на зустрічі у столиці Білорусі. За словами Медведчука, йдеться не про обмін, а про звільнення. Троє з бранців - колишні військові. Нагадаю, останній обмін полоненими між Україною та ОРДЛО - відбувся ще наприкінці грудня 2017.
"Фактически в течении полутора лет. Сегодня кстати ровно полтора года с 27 декабря 2017 года, когда был последний обмен, что когда мы договаривались по поводу самого масштабного обмена, который имел место за все годы и который произошел 27 декабря. Мы договорились о том, что будет произведен обмен 306 на 74 как первый этап. Вторым этапом должно быть всеустановленых на всехкустановленных", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії
Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення
У США підтримали санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів
Відповідна інформація розміщена на фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не порушує інтересів інших
НАТО обіцяє відповісти Росії на порушення ракетного договору
У НАТО вирішили відповісти Росії, якщо у Москві не повернуться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності
Грузию охопила хвиля нових протестів
Напередодні ввечері близько двох тисяч людей прийшли під стіни парламенту.Вони і далі вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч проти 21 червня
Визволення моряків: Президент Росії відзначив роль Віктора Медведчука у перемовинах та скасував заборону на транзит українського вантажу територією Росії
Українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" - зникли з порту Керчі. Про це дізналися журналісти Радіо Свобода