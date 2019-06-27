Новим міністром закордонних справ Данії став Єппе Кофод : противник будівництва другого Північного потоку. Раніше Кофод очолював комітет з питань ухилення від сплати податків у Європарламенті. І розслідував скандал із відмиванням грошей з Росії і колишнього СРСР через найбільший комерційний банк Данії.

Новий кабінет міністрів у Копенгагені - представила прем'єрка Метте Фредеріксен - лідерка соціал-демократів і наймолодша очільниця уряду в історії країни. Їй 41 рік.