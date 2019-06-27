У Харкові вчинили напад на приймальню партії "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
У Харкові напали на громадську приймальню партії "Опозиційна платформа - За життя", яку буквально вчора відкрили. Розтрощили скло на вході в офіс та облили фасад будівлі зеленкою. На звук розбитого скла вийшов охоронець,- та вже нікого не було. Партійці підозрюють, що це справа рук опонентів - представників інших партій.
"Мы можем предположить, что это наши оппоненты, которые изображают из себя оппозицию. К сожалению, сами не могут и не хотят принимать участие в том, чтобы мы работали единым фронтом, а именно, работают на раскол. Им интересно, чтобы мы как политическая сила теряли в городе Харькове. К каким методам они прибегают. У нас полный запрет на размещение наружной рекламы в городе Харькове. Их задача какая - препятствовать работе наших штабов, препятствовать работе наших кандидатов. То, что произошло сейчас возле офиса еще раз говорит о том, что он не успел еще открыться, его уже крушат, ломают, чтобы парализовать нашу работу. И подчеркну, что у нас полный запрет на размещение наружной рекламы в городе Харькове. Ни одно рекламное агентство не может разместить наши плакаты в городе Харькове", - говорить Андрій Лесик, координатор штабу.
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