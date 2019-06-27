Поки в Києві перетягували канати - чия має бути нота, в Дніпрі опозиціонери відповідали на багато болючих питань. І про звільнення полонених, і досягнення миру, і про зниження тарифів. Саме такі першочергові завдання ставить перед собою політична партія "Опозиційна платформа - За життя". На цьому наголосив співзасновник політсили, народний депутат Вадим Рабінович у Дніпрі. Там він провів телеміст із місцевими жителями. Подробиці - у наступному матеріалі.

Свій візит у Дніпро Вадим Рабінович і Нестер Шуфрич розпочали із зустрічі з кандидатами у народні депутати від політсили "Опозиційна платформа - За життя". Головне завдання партії - докласти якнайбільше зусиль, щоб отримати необхідну кількість голосів на парламентських виборах. Адже саме від цього залежить успіх запланованих змін. А це, передусім, досягнення миру в Україні, звільнення усіх полонених і зниження тарифів для населення.

"Вы сегодня представляете ту силу, которая может реально принести мир своей стране, вы реально представляете ту силу, которая может снизить тарифы. Опять таки, не потому что мы такие хорошие. Потому что так получилось. Потому что у нас есть мирный план. Мирный план одобрен сегодня и в Росии, и в ДНР, и в ЛНР. Мы в состоянии сегодня получить енергоресурсы дешевле и об этом открыто говорить и Росия и Миллер и мы. Мы настаиваем на национализации", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя".

В "Опозиційній платформі - За життя" переконані: домовлятися про повернення полонених і встановлення миру на Донбасі можна тільки шляхом прямих переговорів із Росією і так званими ДНР і ЛНР. А для зменшення тарифів, за словами народного депутата Нестера Шуфрича, необхідно президентові України підписати лише один указ.

Тарифы. Подписать один указ. Тарифы на треть станут меньше. На треть. Цена на газ, если приостоновить 2 постановы КМУ, то мы можем вернуться к цене на газ 3800. При приостановлении последней постановы мы вернемся к цене на газ меньше 7 тысяч гривен. Это помощь. Это в парядке 6 тысяч гривен, а тарифы немедленно упадут на треть. Почему этого не делаеться? ", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

У політичній партії "Опозиційна платформа - За життя" заявляють: нова влада за 30 днів роботи жодного кроку не зробила для покращення життя громадян. Політики засуджують також прагнення команди президента вступити в НАТО та ініціативу про продаж української землі.

"Партия Зеленского пока выступила с единственной инициативой - это продажа земли Украины. Дорогие мои друзья. Если в этой ситуации. Ситуации непросветной нещиты мы выставим на торги еще землю Украины, то даже если мы что-то исправим в этой ситуации, потом мы останемся без ничего. 500 раз НАТО повторило что мы вас не берем. 140 млрд доларов нужно для перехода нашей армии на натовские стандарты. Они это все знают и бредят. У нас нет не то что 140 у нас одного нету. Вчера министр финансов сказал, что до конца года нам надо отдать 4 млрд. 4 не 140. Поэтому это все вранье. Нет. Нас не берет никакое НАТО", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Питання НАТО, війни на Сході та, незмінно, тарифів, непокоїли всіх дніпрян, які понад годину за допомогою телемосту спілкувалися з політиками. Також містяни цікавилися - з ким політсила планує працювати у новому парламенті. Вадим Рабінович запевнив: із тими, хто готовий трудитися над встановленням миру, економічного розвитку та процвітання України.