Поки вся країна готується до парламентських виборів, уже цієї неділі відбудуться голосування майже в ста територіальних громадах. Для половини це буде вперше. Тож, наскільки важливі вибори до ОТГ? Про це - у матеріалі.

"Тобто тепер фактично депутат місцевий ОТГ він буде безпосередньо перед виборцем, у зв'язку з тим, що є кошти, є можливість будувати і дороги, розвивати інфраструктури: там школи, поліклініки", - говорить Микола Шевчук, представник Аграрної партії.

Склад створених територіальних громад - різний. Від кількох до десятків сіл. Хто керуватиме ними - вирішують люди. Уже цієї неділі вибори відбудуться майже у ста територіальних об'єднаннях.

"Перші вибори в нові громади громади які обєдналися інституалізують власне це обєднання, тому що за законом громада вважається створеною з моменту прийняття остаточних рішень про обєднання, але саме вибори, за результатами виборів обираеється новий представницький орган голова громади, повноваження яких поширюються вже на територію всієї обєднаної територіальної громади", - говорить Ірина Кудрик, директорка Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування.

Тож які результати децентралізації? За статистикою Кабміну, місцеві бюджети зросли в сім з половиною разів. Реалізувано майже сім тисяч інфраструктруних проектів. Створено 753 школи та понад тисячу їхніх філій.

"Це всі школи, це всі дитячі садочки, а шкіл - це дев'ять, садочків - шість".

Анатолій Леончук очолює Народицьку територіальну громаду на Житомирщині. Голова об'єднання переконує - згуртування сіл допомогло поповнити бюджети.

"Ми прекрасно розуміли, що з 15 сільських бюджетів три бюджети, які мали там грошей, або мали певний фінансовий ресурс, всі інші жили лише щоб виплатити зарплату голову, секретарю та бухгалтеру", - говорить Анатолій Леончук, голова Народицької ОТГ, представник Аграрної партії.

Окрім покращення фінансового - поліпшився й матеріальний стан. У селах відремонтували головні інфраструктурні об'єкти - центральну лікарню й школи. Схожа ситуація і в сусідній, Хмельницькій області. У Білогірській ОТГ будують нову амбулаторію.

"Сьогодні на території нашої селищної ради будується амбулаторія сімейного типу. Ми пішли на співфінансування цієї амбулаторії, в зв'язку з тим, що може бути покращення для жителів громади", - говорить Василь Мельник, голова Білогірської ОТГ, представник Аграрної партії.

Нову амбулаторію будують паралельно з житлом для лікаря. Обіцяють забезпечити медзаклад і каретою швидкої. Впроваджують ще й сортування сміття.

"В нас було виділено кошти на баки сміттєві, які ми маємо поставити в наш селищний пункт. Це і на пластік і на тверді побутові відходи", - говорить Василь Мельник, голова Білогірської ОТГ, представник Аграрної партії.

Однак подібні історії радше виняток із правил українських реалій. Адже новосторені територіальні громади вимагають кваліфікованого керівництва. Приміром, за результатами попередніх виборів до ОТГ, одними з лідерів стала Аграрна партія - майже 5 тисяч депутатів та близько 200 голів об'єднаних громад. Близько півтори тисячі кандидатів візьмуть участь у прийдешньому голосуванні.

"Тут цікавим є досвід аграрної партії. Самі депутати, об'єднуючись, там один говорить: у дворі непокошена трава, інший говорить там дорога потрібна і так далі. Завдяки наявності коштів проводяться відповідні роботи", - говорить Микола Шевчук, представник Аграрної партії.

Вибори в ОТГ 30 червня можна вважати генеральною репетицією перед достроковими парламентськими виборами, адже їх результати покажуть, кому з політичних сил віддають перевагу люди на місцях.