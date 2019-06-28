Посещая различные страны, мы хотим привезти оттуда в качестве сувениров все самое уникальное и интересное. Иногда такими вещами становятся обычные продукты питания. К сожалению, среди этих продуктов есть те, которые запрещены к перевозке.

Садовая овсянка

Мясо этой птицы можно попробовать во многих странах Европы. Оно отличается приятным вкусом и низкой калорийностью. Эти качества привели к массовому отлову птицы, что привело к угрозе ее исчезновения. В результате многие страны Европы ввели запрет на отлов и отстрел этой птицы. Таким образом, если вы как-то смогли купить это мясо и решили его отвезти домой, то не удивляйтесь, если вам дадут приличный штраф на границе.

Дуриан

Посещая Таиланд или Вьетнам вы наверняка встречали такой фрукт, как дуриан. Кто с ним сталкивался знают, что он весьма приятен на вкус, но имеет крайне неприятный резкий запах. Именно из-за запаха этот фрукт и запрещен к перевозке. Даже если вы рискнете и попытаетесь тщательно запаковать дуриан, то будьте готовы, что весь ваш багаж пропахнет крайне неприятным запахом.

Читайте также Какие продукты нельзя есть на завтрак

Аки

Аки - грушевидный фрукт, который произрастает преимущественно на Ямайке. Этот продукт запрещен для перевозки потому, что он весьма ядовит. Причем провозить запрещено не только плоды, но и семена. Если вы решите провезти семена аки в США, то будьте готовы к уголовной ответственности, т.к. ввозить этот фрукт на территорию этой страны запрещено.



Ядовитость аки объясняется содержанием гипоглицина, попадая в организм который может привести к коме, сильному отравлению и даже смерти.

Рыбный соус Ныок Мам

Наверняка многие слышали о рыбном соусе Ныок Мам. Этот продукт отличается крайне приятным вкусом и его поклонниками являются сотни тысяч людей по всему миру. Однако неудобство состоит в том, что вывозить этот соус из Вьетнама запрещено. Даже если вы решите схитрить и спрятать соус в недры своих чемоданов, на таможне вас попросят его выложить. Дело в том, что соус имеет сильный запах, который и выдаст вас при первом же осмотре.

Читайте также Продукты, которые нельзя варить и жарить

Грибы

Существует немало видов экзотических грибов. В то же время многие страны запрещают перевозить грибы в любом виде, кроме консервированных. Существуют некоторые исключения, но чтобы вывезти грибы, вам придется выполнить ряд условий:

На грибах не должно быть никаких следов земли. Дело в том, что именно в земле содержатся некоторые карантинные бактерии, которые и становятся причиной изъятия грибов из багажа.

Также у вас должен быть сопроводительный документ, где должна быть указана цена, место покупки и вид грибов. Этот документ должен быть с печатью.

Однако это не гарантирует того, что вам разрешат провезти грибы. Поэтому лучше всего отказаться от этой затеи.

Морепродукты

Не секрет, что некоторые морепродукты запрещены для вывоза. Например, из Финляндии вы не сможете привезти икру осетровых. Также в большинство стран Европы вы не сможете ввезти и вывести сырой вариант любой рыбы. Некоторые страны позволяют перевозить упакованные и замороженные виды рыб, но рисковать мы не рекомендуем. Чаще всего найти нужные морепродукты можно в магазинах вашего города.

Сухофрукты

Здесь речь пойдет о Китае, где запрещено как ввозить, так и вывозить любые виды сухофруктов. На таможне у вас обязательно потребуют сопроводительные документы и сертификат, который подтверждает соответствие сухофруктов нормам страны. При отсутствии документов сухофрукты будут изъяты.

Читайте также о том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году.