Європарламент ухвалив нові візові правила [ Редактировать ]
"Шенген полегшили". Європарламент ухвалив нові візові правила. Громадяни третіх країн зможуть подавати документи в електронному вигляді. І не за три місяці до поїздки, як зараз, а за півроку.
Дітей та підлітків з шести до вісімнадцяти років можуть звільнити від візових зборів. Водночас термін дії багаторазового "Шенгену" зросте з одного до п'яти років, що заощадить час і гроші мандрівників.
Усе щоб сприяти розвиткові туризму, який нині становить 10 відсотків загального ВВП Євросоюзу.
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