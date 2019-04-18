"Шенген полегшили". Європарламент ухвалив нові візові правила. Громадяни третіх країн зможуть подавати документи в електронному вигляді. І не за три місяці до поїздки, як зараз, а за півроку.

Дітей та підлітків з шести до вісімнадцяти років можуть звільнити від візових зборів. Водночас термін дії багаторазового "Шенгену" зросте з одного до п'яти років, що заощадить час і гроші мандрівників.

Усе щоб сприяти розвиткові туризму, який нині становить 10 відсотків загального ВВП Євросоюзу.