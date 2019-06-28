"Опозиційна платформа - За життя" наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях - Юрій Бойко [ Редактировать ]
"Опозиційна платформа - За життя" наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях. Цей діалог уже розпочинається - про це в Одеській області заявив співголова партії Юрій Бойко. І назвав іще одне завдання, яке ставить перед собою політсила - відкрити російський ринок для українських товарів.
"Мы будем это делать, потому что мир не придумал другого сценария, как остановить войну мирным путем, политическим, без прямых переговоров. И мы не будем обращать внимание на наши рейтинг политические, мы будем делать то, что хотят люди. Мы провели переговоры, и мы уже сделали первый шаг: Российская Федерация открыла транзит наших товаров в разные страны - поскольку до этого, он был закрыт. Мы пойдем дальше: мы откроем рынок России для наших товаров, потому что это нужно Украине", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Жителі Авдіївки потерпають від бойових дій на Донбасі
Містечко розташоване буквально на лінії зіткнення, за роки конфлікту зруйновано не один будинок. Як виживають люди?
Батьки військовополонених чекають з полону своїх дітей
Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з матір'ю одного з українців, якого мають звільнити
Віктор Медведчук домовився у Мінську про звільнення українських полонених
Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" переконав очільників невизнаних республік пристати на цю односторонню поступку, щоб підштовхнути офіційну владу України до дій щодо мирного врегулювання конфлікту
Противник завершив перший етап відведення підрозділів у районі Станиці Луганської
Противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного мосту
На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим тиші
Під вогонь ворожих мінометів 120 калібру потрапили оборонці Авдіївки. З мінометів різних калібрів та гранатометів незаконні збройні формування атакували в районі Красногорівки, Водяного та Павлополя