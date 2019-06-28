"Опозиційна платформа - За життя" наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях. Цей діалог уже розпочинається - про це в Одеській області заявив співголова партії Юрій Бойко. І назвав іще одне завдання, яке ставить перед собою політсила - відкрити російський ринок для українських товарів.

"Мы будем это делать, потому что мир не придумал другого сценария, как остановить войну мирным путем, политическим, без прямых переговоров. И мы не будем обращать внимание на наши рейтинг политические, мы будем делать то, что хотят люди. Мы провели переговоры, и мы уже сделали первый шаг: Российская Федерация открыла транзит наших товаров в разные страны - поскольку до этого, он был закрыт. Мы пойдем дальше: мы откроем рынок России для наших товаров, потому что это нужно Украине", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".