Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав пасткою пропозицію Росії щодо військовополонених моряків. І оприлюднив у Facebook дві дипломатичні ноти, через які в нього виник конфлікт із президентом Зеленським.

Росія у ноті вимагає від України визнати, що моряки могли вчинити злочин, схиляє Україну до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, а також опосередковано визнати окупацію Криму. І це попри те, що моряки вже пів року перед російським судом наполягають, що Росія не має права їх судити. Клімкін наголосив, його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує з ним у питанні звільнення українських моряків.