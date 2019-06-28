У США готують доповідь про втручання Росії у вибори [ Редактировать ]
Комітет розвідки Сенату США збирається у липні представити доповідь щодо втручання РФ в американські вибори 2016 року. Члени комітету вивчили понад 300 тисяч сторінок документів та заслухали свідчення понад 200 свідків - зокрема і сина Дональда Трампа.
Доповідь оприлюднять п'ятьма частинами. Перша охоплює питання безпеки виборів. Останню планують представити у вересні.
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