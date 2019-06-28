Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Там она заявила, что на нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.

Мэй подчеркнула, что у британской стороны есть неопровержимые доказательства причастности России к инциденту в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - сказал представитель британского премьер-министра.

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В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин дал все необходимые ответы Мэй во время встречи в Осаке. По его словам, встреча началась в формате один на один, на ней помимо лидеров двух стран присутствовали только переводчики.

Также известно, что глава парламента Соединенного Королевства подняла вопрос о деле Скрипалей.

"Она получила необходимые ответы со стороны президента, далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран, также состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану", - сказал Дмитрий Песков замглавы администрации президента России.