Президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Я понимаю, что такое международное право и, как действует МИД, я понимаю, что такое решение международного трибунала, я все это понимаю, это международное право. А вчера был последний день, когда нам должны были вернуть моряков, у нас все есть, право есть, приговор есть, все есть, моряков нет. Поэтому я готов и буду цепляться за все, чтобы вернуть парней домой. И самое главное я предлагаю сейчас МИД и министру отправить ноту родителям моряков. Я думаю им будет интересно это услышать и прочитать согласно норм права и всем законам и виртуозный вещей дипломатии", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также публично обратился к президенту России: "Я хочу обратится к президенту России Владимира Путина - у нас у всех есть дети, верните детей родителям".

Раньше сообщалось о том, что украинские военнопленные вернутся домой. А также 27 июня официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента. А также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.