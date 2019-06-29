В пятницу, 28 июня, в поселке Черняхове Житомирской области произошел инцидент. Известно, что 6-летняя девочка ранила 10-летнюю подругу из пневматического ружья, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что около 19:30 из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с раной плеча от пневматического оружия.

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"Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Во дворе девушки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилась в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка и пневматический шарик попала в ее старшую подружку", - сообщили в полиции.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Как сообщили правоохранители, устройство для отстрела пневматических шариков хозяин двора добровольно выдал работникам полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

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