Под Житомиром 6-летняя девочка выстрелила в подругу [ Редактировать ]
В пятницу, 28 июня, в поселке Черняхове Житомирской области произошел инцидент. Известно, что 6-летняя девочка ранила 10-летнюю подругу из пневматического ружья, передает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что около 19:30 из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с раной плеча от пневматического оружия.
"Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Во дворе девушки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилась в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка и пневматический шарик попала в ее старшую подружку", - сообщили в полиции.
В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.
Как сообщили правоохранители, устройство для отстрела пневматических шариков хозяин двора добровольно выдал работникам полиции.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что священник с дочерью погибли под Киевом, а также в поезде мужчина убил отца на глазах у сына.
по теме
В Киеве педофил полгода насиловал 6-летнего пасынка
30-летний мужчина систематически растлевал мальчика под предлогом купания
Опасное селфи: под Киевом на мосту загорелся подросток
14-летний экстремал во время опасного селфи получил удар током и загорелся
В Киеве водитель переехал 2-летнего мальчика
В понедельник, 24 июня, в Киеве на улице Генерала Шаповала, 20 произошло ДТП
В Запорожье педофил выследил и изнасиловал ребенка
В пятницу, 21 июня, в Запорожье на улице Заднепровской случился страшный инцидент
Под Винницей охранник расстрелял ребенка
Два несовершеннолетних мальчика купались в пруду, когда охранник три раза выстрелил в одного из них