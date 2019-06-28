Мужчина зверски зарезал всю семью [ Редактировать ]
Вечером в четверг, 27 июня, в доме № 6 по улице Княжеской, что в самом центре Одессы, произошло тройное убийство.
По словам очевидцев, трагедия разыгралась за час-полтора до полуночи.
"Пожилой мужчина гнался за другим, который примерно вдвое младше него. Когда догнал, вонзил в него нож, затем еще несколько раз… Убитый остался лежать на улице, перед домом, в луже крови…", - рассказывают свидетели.
По предварительной информации, в квартире, где проживал убитый, обнаружили тела двоих женщин - его жены и тещи. У обеих множественные ножевые ранения.
Все трое стали жертвами своего соседа. По рассказам жильцов дома, погибшая семья якобы задолжала убийце 16 тысяч гривен. Он неоднократно требовал вернуть долг, а преступление совершил после того, как ему "не понравился" ответ одной из женщин.
Подозреваемый задержан и, по некоторым данным, уже сознался в содеянном. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
В полиции официально пока ничего не комментируют.
Ранее сообщали, что в Черновцах нашли чемодан с телом ребенка.
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