Прагнення "Опозиційної платформи - За життя" встановити мир на Донбасі підтримує і президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Марі Паск'є, - про це після зустрічі з президентом ПАРЄ, розповіла заступниця голови української делегації в Асамблеї, Юлія Льовочкіна.

Під час розмови також обговорили політичну ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів, та демарш української делегації ПАРЄ.

"Европейские коллеги, президент, руководство ПАСЕ и главы групп понимают, что вот такие действия украинской делегации связаны с тем, что у нас идет предвыборный процесс. Надо показать какие то яркие действия, яркие события. Но вместе с тем, это вредит имиджу Украины и совершенно не помогает в решении вопросов, вызовов, которые стоят перед Украиной.

Я просила помощи в установлении мира, в мирном процессе, в возврате наших заложников, в возврате политзаключенных. И все эти вопросы были услышаны. И я думаю, что президент ПАСЕ мадам Паскье будет активным помощником Украины на международных площадках", - зазначила Юлія Льовочкіна, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ.