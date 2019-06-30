Нью-Йорк, где традиционно организовывают один из самых масштабных гей-прайдов в США, проводит сегодня WorldPride - "самое массовое празднование в мире", как говорят о событии сами организаторы.

Колонна участников пройдtт по Манхеттену, где с раннего утра предприняли масштабные меры безопасности, перекрыв улицы, остановив движение машин и сосредоточив несколько тысяч офицеров полиции в полном обмундировании.



Организаторы уверяют, что в колонне карнавала будет как минимум 15 тысяч человек, а точное количество зрителей ни мэрия ни полиция не берутся оценить даже приблизительно, говоря о "нескольких миллионах человек".

Все тротуары вдоль пути движения карнавальный колонны действительно заполнены людьми, вагоны метро переполнены, привозя на Манхеттен все новых и новых зрителей.

Показательно, для для горожан (да и для самих участников тоже) WorldPride - это куда больше праздник, карнавал, чем акция борьбы за равные права, как было когда-то. "Политическую акцию", если ее можно так назвать, провели накануне - пройдя тем самым маршрутом, что и во время первого в истории Нью-Йоркского проекта, который в 60-е разогнала полиция.

Сейчас времена изменились и WorldPide и непросто спонсировать крупнейшие американские компании, но и максимально поддерживают власти, в первую очередь мэр города, Билл Де Блазио, который сейчас бросил вызов Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло. Более того, сегодня не только соеди зрителей, но и в самой колонне будет много узнаваемых лиц, политиков, и даже – кандидаты в президенты Америки. И всем нужна популярность, а значит и голоса. И прайд в Нью-Йорке - отличная возможность заявить о своих взглядах и ценностях.

Старт колоны - в полдень, маршрут ее движения протянется по всему Манхеттену на десятки километров.

Поскольку Нью-Йоркский прайд в этом году впервые международный, в параде -

делегации из разных стран Европы. Откуда-то приехало 10-15 человек, а, к примеру, из Голландии, - порядка сотни. Перед "колонна" и после "миллионов человек".

Среди участников прайда - десяток американских конгрессменов и даже Генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Каждый сформировал группу из своих сотрудников и членов команды. Большинство политиков - не в привычных костюме и галстуке, а специально разоделись для прайда.

Для обеспечения их безопасности у обочины - сотрудники Secret Service и даже спецназ, но все проходит очень спокойно и силовики больше получают удовольствие от мероприятия, чем работают. Многие делают фото на мобильные телефоны, отправляя их знакомым.