У Харкові вже вдруге за останні дні скоєно напад на офіс громадської приймальні "Опозиційної платформи - За життя". Цього разу - приблизно о третій ночі невідомі узялися висаджувати двері приміщення. Коли зайти досередини не вдалося, обмастили червоною фарбою фасад та табличку приймальні. Відтак утекли.

Нагадаємо, громадську приймальню в середу в Харкові відкрив співголова партії Юрій Бойко. Уже наступної ночі невідомі повибивали шибки та облили вхід зеленкою. Обидва факти розслідує поліція.

"С камер видеонаблюдения видно, что это опять действовала группа лиц. У нас есть уже фотографии, машины, на которых они передвигались. Мы написали заявления в полицию.

К сожалению, мы видим, что радикально настроенные люди, которые против нашей гражданской позиции, против того, чтобы в нашем государстве был мир, против того, чтобы мы сшивали страну, - проводят такие вот ночные мероприятия", - зазначив Андрій Лесик, член політради партії "Опозиційної платформи - За життя".