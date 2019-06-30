У Харкові невідомі знову напали на офіс громадської приймальні "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
У Харкові вже вдруге за останні дні скоєно напад на офіс громадської приймальні "Опозиційної платформи - За життя". Цього разу - приблизно о третій ночі невідомі узялися висаджувати двері приміщення. Коли зайти досередини не вдалося, обмастили червоною фарбою фасад та табличку приймальні. Відтак утекли.
Нагадаємо, громадську приймальню в середу в Харкові відкрив співголова партії Юрій Бойко. Уже наступної ночі невідомі повибивали шибки та облили вхід зеленкою. Обидва факти розслідує поліція.
"С камер видеонаблюдения видно, что это опять действовала группа лиц. У нас есть уже фотографии, машины, на которых они передвигались. Мы написали заявления в полицию.
К сожалению, мы видим, что радикально настроенные люди, которые против нашей гражданской позиции, против того, чтобы в нашем государстве был мир, против того, чтобы мы сшивали страну, - проводят такие вот ночные мероприятия", - зазначив Андрій Лесик, член політради партії "Опозиційної платформи - За життя".
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