"Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах. ЦВК зареєструвала політсилу за рішенням суду.

А сьогодні у Центрвиборчкомі вирішували, під яким номером партія буде в бюлетенях.

Даніїл Снісар розкаже докладніше.

У реєстрації на позачергових виборах партії "Рух Нових Сил" - центральна виборча комісія відмовила 23 червня. А вже за два дні, Шостий апеляційний адмінсуд зобов'язав ЦВК повторно переглянути документи політсили.

Відомство марно намагається оскаржувати це рішення в суді Верховному. Водночас, "Центрвиборчком" проводить жеребкування серед вже зареєстрованих партій. Але із зауваженням - їхні порядкові номери у бюлетенях ще можуть змінитися.

"Можливо, що буде і пере жеребкування - це буде залежати від того, яке рішення приймуть суди. Якщо нас зобов'яжуть зареєструвати ті, чи інші політичні сили - ми їх зареєструємо. Якщо не зобов'яжуть - пережеребкування не буде. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані - не спішіть рекламувати свій номер у бюлетені, тому що він ще може змінитися", - наголосив Євген Радченко, заступник голови ЦВК.

ЦВК зареєструвала "Рух Нових Сил" напередодні. А сьогодні до виборчої комісії запросили представників партій-учасників парламентської кампанії для обговорення можливості повторного жеребкування - на ньому наполягають у команді Саакашвілі.

"ЦВК все робило для того, щоб ми згаяли час, щоб ми не друкували біл-борди, чи плакати, чи не відкривали рахунок. Всі перепони вони створили - просто не можна було сказати на чорне, що "це біле", - заявив Міхеїл Саакашвілі, лідер партії "Рух Нових Сил".

"Це питання - щодо справедливості і рівності усіх політичних сил. На сьогодні, юристи професійні та проста людина це бачить. Виникає питання - чому 21 партія мала можливість отримати свій номер у встановленому порядку і тільки одна наша партія цієї можливості не мала", - говорить Валерія Коломієць, юристка, кандидатка в народні депутати, "Рух Нових Сил".

Серед 12 наявних партійних представників - 9 висловилися проти проведення повторного жеребкування. Особливо категорично виступили, зокрема, у "Європейській Солідарності". Мовляв, і гроші на рекламу вже витратили, і агітаційні буклети замовили.

Відрізнився й "Опозиційний блок", який, за усіма соцдослідженнями, взагалі до парламенту не проходить. Представник партії почав погрожувати ЦВК заявами до суду та можливим у результаті - зривом виборів.

"Це є змова всіх майже зі старого політичного класу щоб нам створити якісь складні речі. Ну але це дуже це не приємно бо це ще раз підтверджує що опозиція, що колишня влада, що будь яка стара партія - вони діють абсолютно в єдиному напрямку і нічого спільно не мають з демократією і інтересами народу України", - заявив Міхеїл Саакашвілі, лідер партії "Рух Нових Сил".

"Це вже показує упередженість і ставить під сумнів справедливість цих виборів", - наголосила Валерія Коломієць, юристка, кандидатка в народні депутати, "Рух нових сил".

"ЗА" повторне жеребкування виступили три партії: "Слуга Народу", "Громадянська Позиція" та "Опозиційна платформа - За життя".

"У виборчому бюлетені зазначається визначений жеребкуванням номер кожної партії - це є пряма норма закону, яка на мою думку, з урахуванням ст.19 Конституції ч.2, - ЦВК не може собі дозволити переступити, на нашу думку. Наша позиція - це пережеребкування. Нехай воно й прямо не передбачене законодавством", - наголосив Григорій Москаленко, уповноважений представник "Опозиційної платформи - За життя" у ЦВК.

Остаточне рішення комісія вирішила ухвалити за закритими дверима.