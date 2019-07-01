1 июля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
1 июля - 182-й день года (183-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 183 дня.
В этот день отмечают День архитектуры Украины, который был установлен в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.
В народе 1 июля празднуется Федул или Ярилин день, посвященный богу солнца и природы. Считалось, что в этот период все живое начинает яро плодоносить.
Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.
Именины празднуют сегодня: Александр, Василий, Виктор, Сергей.
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