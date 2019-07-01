В минуле, хоча й не таке далеке, повернувся і Ужгород. Сюди із сусідніх країн з'їхалася майже сотня власників ретро автівок. Незважаючи на поважний вік - усім машинам від 70 років - вони в чудовому технічному стані. В одному з них прокаталися і мої колеги.

Ужгородом промчав парад ретро-карів. Автомобілі минулого століття прибули з Польщі, Словаччини та Чехії. Припаркувалися на набережній. І за мить - зібрали тисячі охочих прокататися.

"Мені дуже сподобалася машина, класна. Хочеться, щоб мене хтось повозив на ній", - говорить Олександр, поціновувач ретроавтомобілів.

Ось такі аубурни випускали американці на початку дев'яностих. Спеціально для голлівудських акторів. Ця машина - 1936 року випуску. Йозеф Свінчак приїхав на ній зі Словаччини. Каже, авто в ідеальному стані.

"Тут є цилідр, восьми- та п'ятилітровий двигун. Максимально машина розганяється до ста шістдесяти кілометрів за годину", - говорить Йозеф Свінчак, власник ретроавтомобіля.

А такий вигляд має перший Форд з капотом та чотирма дверима. Їх випускали в Канаді у тридцятих роках.

"Я придбав цю машину і тепер у мене нове хобі. Знаєте, машина - це як дружина. Сподобалась одного разу і тепер на все життя. Хоча є одна відмінність: авто якщо зламається, то його можна полагодити, а дружину? Уже мусите з цим жити. Правду каже", - говорить Еміл та Янка Дрелічка, власники ретроавтомобілів.

А в цій автівці можна навіть жити. Розрахована на 6 місць, майже 6 метрів завдовжки та два завширшки.

"Це крайслер. У нього двигун на 350 кінських сил та об'ємом 7,2 літри. Цій машині 51 рік, але досі на ходу", - говорить Володимир Грош, власник ретроавтомобіля.

На контрасті з таким велетнем, ці фіати - ніби іграшкові.

"Она такая маленькая. Для меня , возьму ключи и поеду, всьо", - говорить Олександра, поціновувачка ретроавтомобілів.

Таких олдкарів до Ужгорода приїхало майже 9 десятків. Тут є сітроен, на якому їздив Фантомас та Ягуар, як з фільму "Маленький купальщик". Машини політиків, еліти. Незважаючи на поважний вік, всі авто в чудовому технічному стані. Запчастини власники шукають по всьому світу. Ось для цієї "Побєди" Олександир Дідович двигун привіз аж з Америки. Нині, каже, нею можна здолати й тисячу кіломертів.

Не віриться, однак ця машина "Победа" 52 року випуску. Руками дбайливого господаря, у 2015 була повністю реставрована оригінальними запчастинами. Нині їде як новенька. Таке враження, що доїднемо до Львову, Доїдемо? - навіщо до Львову, доїдемо і до Луганська.

З'їзд ретромашин такого масштабу в Ужгороді відбувся уперше.