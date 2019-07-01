Радикалы подконтрольные остающимся на местах людям из команды Петра Порошенко, напали на кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по Авдеевке, координатора гуманитарных миссий Национальной платформы "Женщины за мир" в Донецкой области, Анастасию Петренко. Как всегда - подло, низко, исподтишка.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

Все это произошло под зданием апелляционного суда, где рассматривался иск одного из националистов против кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 47 округу Юрия Солода, за надпись на бигбордах "Восстановим отношения с Россией - вернем мир на Донбасс".

"Это не первый раз, когда представители уходящей власти пытаются искажать действительность в Славянске - 3 года назад на 9 мая они облили зеленкой уважаемых ветеранов и меня. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы наказали это хулиганье и навели порядок в городе, если этого не может сделать местная власть.Победа все равно будет за нами!", - сказала Наталия Королевская.