Теракт у Кабулі: поранено людей та дітей [ Редактировать ]
Теракт у Кабулі: понад шість десятків поранених, з них 9ро дітей. Вибухнув замінований автомобіль у густозаселеному районі афганської столиці, неподалік офісу міністерства оборони.
Одразу після вибуху кілька озброєних осіб увірвалися до будівлі. За даними прес-служби МВС, район, де це сталося, нині заблокований спецпризначенцями. Наразі триває операція з ліквідації терористів. Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.
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