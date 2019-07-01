Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії - головні цілі "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя". У політсилі переконані: для добробуту громадян неодхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності. Це дасть змогу припинити здорожчання решти товарів, - заявив народний депутат і співголова партії Юрій Бойко під час візиту на Полтавщину. Політик проїхав містами області, щоб особисто поспілкуватися із жителями. Люди скаржилися на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу.
"Мы возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходисмости, потомучто когда отменили этот контроль, сразу они подскочили и сработал спусковой крючок для всех цен в стране. все цены повысились. Мы возьмем контроль. И будем жестко все контролировать, чтобы не было безумного роста цен", - говорить Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з фермерами на Одещині
Про підтримку українського села і тарифи - сьогодні говорили на Одещині, там із селянами зустрічався лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко
Стара та нова влада продовжують судову війну проти Юрія Бойка та "Опозиційнійної платформи - За життя"
Брудні технології української політики. Співголову "Опозиційної платформи - за життя" намагаються недопустити до виборів
Встановлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності: Юрій Бойко окреслив основні завдання "Опозиційної платформи - За життя"
Відновлення економіки та встановлення миру в Україні. В "Опозиційній платформі - За життя" окреслили основні завдання політсили і представили своїх кандидатів в депутати по мажоритарних округах
Мовне питання та мир в Україні: Юрій Бойко обговорив з одеситами актуальні проблеми
Від того, яким буде новий склад парламенту, залежить вирішення найактуальніших проблем української держави. Про це говорили сьогодні в Одесі
Неодхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - Юрій Бойко
Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя".
Перемога у передвиборчих баталіях: "Опозиційна платформа - За життя" виграла усі незаконні позови проти Юрія Бойка
Верховний суд України підтвердив законність рішення співголови "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка балотуватися як кандидат на позачергові вибори до Верховної Ради України