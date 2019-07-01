Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя". У політсилі переконані: для добробуту громадян неодхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності. Це дасть змогу припинити здорожчання решти товарів, - заявив народний депутат і співголова партії Юрій Бойко під час візиту на Полтавщину. Політик проїхав містами області, щоб особисто поспілкуватися із жителями. Люди скаржилися на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу.

"Мы возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходисмости, потомучто когда отменили этот контроль, сразу они подскочили и сработал спусковой крючок для всех цен в стране. все цены повысились. Мы возьмем контроль. И будем жестко все контролировать, чтобы не было безумного роста цен", - говорить Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".