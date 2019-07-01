Волкер проведет встречу с Зеленским [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.
Их встреча планируется 2 июля. Волкер написал, что будет на Ukraine Reform Conference, на которой будет присутствовать и Зеленский.
"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал четыре новых указа.
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