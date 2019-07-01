В понедельник, 1 июня, спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.

Их встреча планируется 2 июля. Волкер написал, что будет на Ukraine Reform Conference, на которой будет присутствовать и Зеленский.

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал четыре новых указа.