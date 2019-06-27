Зеленский подписал четыре новых указа: о чем они [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре новых указа касательно губернаторов областей в Украине.
Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте президента государства.
Первый указ, который подписал Зеленский - об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Второй - о временном исполнении обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Третий - об увольнении председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Четвертый - о временном исполнении обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. А также украинские военнопленные вернутся домой. А также 27 июня официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента. А также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
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