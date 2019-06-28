Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняты:

Дмитрий Белогорцев,

Давид Гачечиладзе,

Абдул Джалил,

Тачи Джафаров,

Рудольф Егоренко,

Тенгиз Занадзе,

Гиорги Кахниашвили,

Валерий Колот,

Мераб Концелидзе,

Мамука Музашвили,

Юрий Савилов,

Левани Хуцишвили,

Арсланбек Каримов,

Юлия Толопа.

Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмобе "Моя любимая статья". А также смотрите, как принимали Конституцию Украины в 1996 году.