Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняты:
- Дмитрий Белогорцев,
- Давид Гачечиладзе,
- Абдул Джалил,
- Тачи Джафаров,
- Рудольф Егоренко,
- Тенгиз Занадзе,
- Гиорги Кахниашвили,
- Валерий Колот,
- Мераб Концелидзе,
- Мамука Музашвили,
- Юрий Савилов,
- Левани Хуцишвили,
- Арсланбек Каримов,
- Юлия Толопа.
Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмобе "Моя любимая статья". А также смотрите, как принимали Конституцию Украины в 1996 году.
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